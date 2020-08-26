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В Калмыкии произошло смертельное ДТП с участием автобуса

08:20
  • среда
  • 26 августа 2020

Три человека погибли

В Калмыкии произошло ДТП, в результате которого три человека погибли и ещё пятеро получили травмы. Как передает "ТВ Центр", столкнулись автобус и КАМАЗ.

Авария произошла ночью. Причины пока не установлены. Автобус ехал из Махачкалы в Москву, в салоне находились 45 человек. Известно, что четверо из пяти пострадавших получили легкие травмы, но пока остаются в больнице. За пассажирами, которые не пострадали, из Дагестана выехал резервный транспорт.

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