В Калмыкии произошло смертельное ДТП с участием автобуса

Три человека погибли

В Калмыкии произошло ДТП, в результате которого три человека погибли и ещё пятеро получили травмы. Как передает "ТВ Центр", столкнулись автобус и КАМАЗ.

Авария произошла ночью. Причины пока не установлены. Автобус ехал из Махачкалы в Москву, в салоне находились 45 человек. Известно, что четверо из пяти пострадавших получили легкие травмы, но пока остаются в больнице. За пассажирами, которые не пострадали, из Дагестана выехал резервный транспорт.

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