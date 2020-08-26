ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пик паводка: в Белогорске объявили режим ЧС

14:49
  • среда
  • 26 августа 2020

Уровень воды превысил критическую отметку уже на 30 сантиметров

В Амурской области сложилась сложная паводковая ситуация. В Белогорске - втором по численности населения городе региона -  пик наводнения. Введён режим ЧС, передает "ТВ Центр".

После сильных дождей из берегов вышла река Томь. Уровень воды превысил критическую отметку уже на 30 сантиметров. Сотрудники МЧС следят за обстановкой, в том числе с воздуха, используя беспилотники.

Большего всего пострадал один из районов города - посёлок остров Старица. Там подтоплены десятки приусадебных участков. Многие жители уже покинули свои дома. Однако есть и те, кто отказался от эвакуации. Им оказывают помощь спасатели.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сотрудники МЧС работают в зоне паводка
Сотрудники МЧС работают в зоне паводка
Эвакуация жителей из зоны паводка
Эвакуация жителей из зоны паводка
Паводки
Паводки
Паводки в Амурской области
Паводки в Амурской области
Эвакуация жителей из зоны паводка
Эвакуация жителей из зоны паводка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.