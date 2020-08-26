Пик паводка: в Белогорске объявили режим ЧС

Уровень воды превысил критическую отметку уже на 30 сантиметров

В Амурской области сложилась сложная паводковая ситуация. В Белогорске - втором по численности населения городе региона - пик наводнения. Введён режим ЧС, передает "ТВ Центр".

После сильных дождей из берегов вышла река Томь. Уровень воды превысил критическую отметку уже на 30 сантиметров. Сотрудники МЧС следят за обстановкой, в том числе с воздуха, используя беспилотники.

Большего всего пострадал один из районов города - посёлок остров Старица. Там подтоплены десятки приусадебных участков. Многие жители уже покинули свои дома. Однако есть и те, кто отказался от эвакуации. Им оказывают помощь спасатели.

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