Как московские школьники будут учиться с 1 сентября

Коронавирус внес коррективы

Столичные школы готовятся к первому сентября. Из-за пандемии этот учебный год будет особенным. В образовательных учреждениях не только ужесточили санитарный контроль, но ради здоровья детей изменили даже расписание уроков. Родителям тоже пришлось приспосабливаться к новым реалиям.

Школы готовятся жить по-новому. Одни из главных уроков теперь - безопасность и забота о здоровье. Весь школьный персонал накануне 1 сентября проходит тестирование на коронавирусную инфекцию.

"По результатам уже иммуноферментного теста, который будет проведен со всеми задействованными в образовательном процессе сотрудниками, те, кто по результатам будут выявлены, заболевшие, они не будут допущены 1 сентября к работе в образовательных организациях. Ну а те, кто уже перенес, соответственно, они продолжат работу", - говорит директор школы №56 Жанна Садовникова.

В зданиях школ с первого сентября откроют сразу несколько дополнительных входов. Главная задача - максимально разобщить детей из разных параллелей. Расписание уроков уже серьезно подкорректировали. Теперь и никаких звонков.

"Расписание сделано ступенчатым образом, чтобы дети подходили в разное время. У них будут в разное время перемены, в разное время приемы пищи. Дети будут учиться по своим кабинетам, при этом специализированные кабинеты мы не можем не задействовать, но в них после каждого занятия будет проводиться дополнительная дезинфекция", - рассказал директор школы №1321 "Ковчег" Алексей Реуэль.

Температуру у детей будут измерять несколько раз в течении дня. В кабинетах - бактерицидные лампы. И проблем со средствами индивидуальной защиты никаких. Носить маски учащиеся будут по желанию. А вот педагогам вне класса это придется делать в обязательном порядке. Как и всему остальному персоналу школы. Впрочем, к новому учебному году готовятся не только школы - но и ученики.

Пандемия внесла свои коррективы, многие в этом году уже не бегают по торговым центрам и школьным ярмаркам, а предпочитают покупки онлайн. И это касается не только самых необходимых школьных товаров.

"Более чем в семь раз в этом году к прошлому году увеличились, например, продажи товаров, которые связаны с оборудованием рабочих мест, то есть это, например, домашние растущие парты, стационарные канцелярские наборы, географические карты, стулья эргономичные, анатомичные и подобные товары", - рассказывает заместитель генерального директора Ozon по связям с индустрией Мария Заикина.

Одна из причин такого спроса, по словам экспертов, заключается в том, что родители не исключают возможность дистанционного обучения. В Москве, кстати, есть выбор: пойдет ли ребёнок в школу или останется дома. Ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать учебу онлайн. Родителям стоит только заранее сообщить о своем решении классному руководителю. Впрочем, за время пандемии многие дети соскучились по школе и надеются, наконец, по-настоящему сесть за парту.

Юлия Богоманшина, Егор Миронов, Дмитрий Шаракин, Владислав Подымский. "ТВ Центр".

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