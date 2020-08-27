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Путин и Конте обсудили коронавирус, Белоруссию и Ливию

08:12
  • четверг
  • 27 августа 2020

Лидеры условились активизировать взаимодействие, в частности, в работе над вакцинами

Перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе в борьбе с коронавирусом, Владимир Путин обсудил по телефону с главой правительства Италии Джузеппе Конте. Лидеры условились активизировать взаимодействие, в частности, в работе над вакцинами.

Президент и премьер-министр обменялись мнениями по ситуации в Белоруссии, отмечает "ТВ Центр". Владимир Путин подчеркнул контрпродуктивность вмешательства во внутренние дела республики и давления на её руководство.

При рассмотрении обстановки в Ливии собеседники высказались за разрешение кризиса в этой стране только политическими средствами.

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