Лесной пожар угрожает двум поселкам под Воронежем

На место отправлен пожарный поезд

В Воронежской области тушат два крупных лесных пожара. Оба подступают к населенным пунктам. Огонь уже в нескольких сотнях метров от жилых домов. Из одного села часть жителей уже эвакуировали.

Многие решили остаться, чтобы помочь спасателям. МЧС наращивает группировку, к месту ЧП отправлен пожарный поезд.

Накануне был задействован вертолет, поскольку пламя подбиралось к автозаправке. Его остановили буквально в нескольких метрах от АЗС, передает "ТВ Центр".

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