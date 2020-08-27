ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лесной пожар угрожает двум поселкам под Воронежем

08:33
  • четверг
  • 27 августа 2020

На место отправлен пожарный поезд

В Воронежской области тушат два крупных лесных пожара. Оба подступают к населенным пунктам. Огонь уже в нескольких сотнях метров от жилых домов. Из одного села часть жителей уже эвакуировали.

Страшный пожар уничтожил реликтовые деревья в заповеднике "Утриш"
Приморье готовится к приходу мощного тайфуна "Бави"

Многие решили остаться, чтобы помочь спасателям. МЧС наращивает группировку, к месту ЧП отправлен пожарный поезд.

Накануне был задействован вертолет, поскольку пламя подбиралось к автозаправке. Его остановили буквально в нескольких метрах от АЗС, передает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.