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Еще 1435 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

09:25
  • четверг
  • 27 августа 2020

Общее число выздоровевших приблизилось к 210 тысячам

В столице выздоровели еще 1435 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, с начала пандемии количество выздоровевших увеличилось до 209628. Всем пациентам врачи предлагают стать донорами плазмы.

По данным на утро 27 августа, в России с начала пандемии зафиксировано 970865 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились уже 786150 человек. Скончались 16683 заболевших.

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