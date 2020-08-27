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Российские моряки освобождены из пиратского плена в Нигерии

11:48
  • четверг
  • 27 августа 2020

В плену у пиратов они провели больше месяца

Семеро российских моряков, которых 17 июля в Гвинейском заливе похитили пираты, освобождены. Они сошли на берег в Нигерии. Об этом сообщает МИД нашей страны.

В плену россияне с судна "Кюрасао Трейдер" провели больше месяца. Освободить их удалось благодаря усилиям дипломатов, местных властей и судовладельца.

Перед отправкой на родину морякам предстоит пройти медицинское обследование. Сейчас их состояние удовлетворительное, передает "ТВ Центр".

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