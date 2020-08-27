"Леденящий ужас": мальчик чудом выжил после 25-минутной остановки сердца

Сейчас Ярослав проходит курс реабилитации в клинике Рошаля

История, которая, возможно, войдет в учебники по медицине. Сердце 12-летнего Ярослава Ерыгина остановилось на целых 25 минут. Если бы не помощь родственников и грамотная, слаженная работа врачей, то неизвестно, чем бы эта история закончилась.

Весёлый, жизнерадостный - любитель компьютерных игр и прогулок с друзьями. Тринадцатилетний Ярослав сейчас заново открывает для себя мир. На до и после жизнь разделилась в момент, когда у него остановилось сердце. Без особых причин. Внезапно. Вернулся с прогулки. И вдруг рано лег спать, родители услышали странные звуки.

"Дыхание уже отсутствовало на тот момент, когда я вошла в комнату. Дальше я кинулась звонить в скорую", - рассказала мама Ярослава Екатерина Прокопенко.

Екатерина позвала на помощь брата. И, постоянно находясь на связи по телефону с врачами из диспетчерской, до приезда скорой именно он реанимировал Ярослава. Делал непрямой массаж сердца.

"Он фактически его спас. Потому что в тот момент, когда мы приехали, мы начали уже проведение расширенной сердечно-лёгочной реанимации, он подарил ребёнку время. Он дал возможность нам прибыть к человеку, которого еще можно спасти", - сообщил Пётр Давыдов, анестезиолог-реаниматолог, заместитель главного врача станции скорой помощи.

Реаниматолога Петра Давыдова в семье Ярослава теперь называют не иначе, как ангелом-спасителем.

"Я на всю жизнь запомню, наверное, лицо человека, который приехал. Я тогда помню – слаженность, точность действий даже вот при моем паническом, наверное, состоянии, состоянии леденящего ужаса", - говорит мама Ярослава.

Нужен был тот, кто не растеряется в этой неординарнейшей ситуации. И действительно повезло, что в бригаде оказался Петр Давыдов, он сейчас - заместитель главврача станции скорой помощи и не так часто отправляется на выезды.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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