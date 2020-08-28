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В музее Тропинина прошел вернисаж в честь Дня Москвы

12:06
  • пятница
  • 28 августа 2020

Картины разместили во дворе старинного особняка

В столице прошел вернисаж, посвящённый Дню Москвы. Выставка прошла в музее Тропинина на открытом воздухе - картины разместили во дворе старинного особняка, передает "ТВ Центр".

Мероприятие организовано при поддержке столичного правительства и Мосгордумы. Это часть проекта "Городские мастерские семейного творчества". В центре экспозиции - работы молодого художника Михаила Юсупова. Герои его портретов - известные политики и артисты. Среди гостей вернисажа - заслуженные деятели культуры, руководители ведущих театров, знаменитые актёры и режиссёры.

"Картина, она очень многое дает. Именно живопись, художник вкладывает в нее, настоящий художник, мы о них говорим, он вкладывает в нее и внутреннее содержание, внешняя часть тоже присутствует, но очень важно - внутреннее содержание, каждая деталь, каждая мышца, взгляд, глаза", - сказал Евгений Герасимов, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы.

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