Третьяковка возобновляет работу после потопа

Часть залов откроют во вторник

Третьяковская галерея на Крымском Валу, где в минувшую среду прорвало трубы, вновь открыта для посетителей. Уже работает постоянная экспозиция и несколько тематических выставок, остальные залы будут доступны со вторника.

Авария произошла из-за сильного дождя. Старые ливневые трубы под крышей не выдержали напора воды. В некоторых залах начался потоп. Картины оттуда сразу вынесли в безопасное место. Но десять произведений пока находятся под наблюдением реставраторов. Сейчас закрытые помещения ремонтируют и восстанавливают там необходимую влажность и температуру, передает "ТВ Центр".

"Выставка "Ненавсегда" откроется в ближайший вторник, второго сентября, для посетителей. Те посетители, которые заранее приобрели билеты на эти выставки, именно на постоянные экспозиции, смогут посетить музей в другой день по заранее купленным билетам или, если они не хотят такой возможности, они могут сдать билет. Аналогичная ситуация с экскурсиями", - заявила заместитель генерального директора по развитию Государственной Третьяковской галереи Татьяна Мрдуляш.

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