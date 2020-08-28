Президентские гранты получат 900 НКО, борющихся с COVID-19

Они смогут запустить новые проекты

900 волонтёрских организаций России, активно помогающие людям в борьбе с коронавирусной инфекцией, в сентябре смогут запустить свои новые проекты на специальные гранты президента. В июне глава государства распорядился поддержать некоммерческие объединения, отличившиеся в период пандемии, и выделить им средства на реализацию инициатив. В пятницу в Москве подвели итоги конкурса. Проекты отбирали по трём направлениям: социальное обслуживание, охрана здоровья, поддержка семьи.

Даже такое, казалось бы, обычное дело, как сварить макароны, солнечной Даше пока дается с трудом. Так называют детей с синдромом Дауна. Девочка всегда знала, что она особенный ребенок, а недавно поняла, что такая не одна. Благодаря фонду "Синдром любви". Здесь умеют многое, даже играть в футбол.

В пандемию волонтеры фонда продолжали оказывать помощь. Сопровождали в поездках, доставляли необходимые вещи. Занятия проходили теперь не очно, а онлайн. Находкой стали мастер-классы кулинарные, по уходу за лицом и выбору стиля.

"Это очень поддержало и родителей, и ребят", - рассказала член совета фонда "Синдром любви" Анна Португалова.

А теперь помощь нужна фонду. Внеплановый, но такой необходимый, конкурс стал глотком свежего воздуха для многих некоммерческих организаций. Средства выделят из резервного фонда президента. Заявок было подано больше трех с половиной тысяч. Но комиссия из них выбрала всего 900.

"Была отдельная встреча у Владимира Владимировича с НКО, на которых они обращались с просьбой о поддержке... Ну, поскольку в условиях коронавируса и работы у них стало больше, и ограничения у них определенные возникли. Ну, и, конечно, возникла еще одна проблема - многие из них свою работу финансируют за счет благотворительных взносов, ну а поскольку у представителей бизнеса, которые им эти взносы направляют, свои проблемы возникли, у НКО - это такая удвоенная проблема", - отметил первый заместитель руководителя Администрации президента России, председатель Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества Сергей Кириенко.

Помощь пришла быстро. У комиссии на проведение экспертизы проектов было меньше полутора месяцев. В финал вышли, конечно, дела добрые и полезные. И на такие идеи денег не жалко. Это те, кто готов прийти на помощь людям, находящимся в группе риска. Пенсионерам, детям с особенностями развития, многодетным семьям. Средства, выделенные президентом, позволят набрать еще больше сотрудников, значит, помочь смогут большему количеству людей. Математика хоть и простая, но необходимая, как, порой, вовремя оказанная первая помощь.

Социальные ролики созданы волонтерами-медиками о том, как иногда опоздание всего на секунду может стоить человеческой жизни. Они еще студенты, а их проекты уже получают одобрение президента. Например, поддержка волонтерских отрядов и школьников, которых с детства будут учить тому, как спасать, пока скорая помощь стоит в пробке. И это большой федеральный проект, но есть и точечная помощь, которая нужна людям конкретного небольшого города или поселка.

"Больше трети - это проекты небольших городов сельской местности - это очень здорово", - отметил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Заявочная компания на новый конкурс фонда президентских грантов стартует 1 сентября. На следующий год уже заложено 8 миллиардов рублей. Кроме этого, по просьбе российского лидера, как и в этому году, еще дополнительные 3 миллиарда будут предусмотрены на поддержку региональных конкурсов.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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