Генпрокуратура нашла нарушения в приватизации содовой компании в Башкирии

Была проведена проверка

Акции Башкирской содовой компании, приватизированной несколько лет назад, должны быть возвращены государству. К такому выводу пришла Генеральная прокуратура, передает "ТВ Центр".

По итогам проверки, проведённой по поручению Владимира Путина, надзорное ведомство установило, что приватизация имущества прошла с нарушением законодательства. В Арбитражный суд Башкирии направлен иск об истребовании акций из незаконного владения. Материалы проверки переданы также в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела против ряда должностных лиц республики.

Деятельность Башкирской содовой компании привлекла в последнее время внимание из-за конфликта вокруг горы Куштау. Планы разработки месторождений известняка, угрожающие разрушением уникального объекта природы, вызвали широкий общественный протест.

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