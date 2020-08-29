Пожар уничтожил более 10 домов в поселке в Оренбургской области

Для тушения использовали авиацию и спецпоезд

В Оренбургской области ликвидировали открытое горение в поселке Колтубановский. Огонь охватил 13 жилых домов и еще столько же хозяйственных построек. Площадь пожара превысила 1700 квадратных метров. Чтобы его потушить, задействовали спецпоезд и авиацию.

Под горами пепла - остатки домов и хозяйственных построек. Пожарные продолжают проливать дымящиеся завалы. Открытый огонь в поселке Колтубановский Оренбургской области потушили только в ночь на субботу.

Жара и ветер мешали бороться с огнем. В итоге сгорели 13 домов на двух улицах. Общая площадь возгорания составила полторы тысячи квадратных метров. На помощь приехали 10 спецотрядов, пожарный поезд и вертолет.

"Произошел техногенный пожар. Возник первоначально в районе нежилого дома на соседней улице. И из-за сильного шквального ветра и плотной застройки перекинулся на соседние домовладения", - рассказал начальник 10 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Оренбургской области Николай Ошкин.

Местные жители уверены, что всему виной - старое заброшенное общежитие. Его здесь называют бараком.

— Уже лет 10-15 заброшенный стоит. Неоднократно обращались, жаловались, в Базулук обращались, чтобы что-то сделали. Потому что там и алкоголики и бомжи. Разводили костер, и он неоднократно начинал гореть.

Местные власти сейчас определяют сумму ущерба по каждому сгоревшему дому.

Еще один крупный пожар накануне в Оренбургской области возник в окрестностях села Илек. Сначала загорелась трава, потом в лесополосе вспыхнули и деревья. Сильный ветер быстро распространил огонь и в сторону населенных пунктов. В итоге пострадали 18 гаражей и 4 хозяйственные постройки. На жилые дома огонь перекинуться не успел. Сейчас в причинах двух крупных пожаров в Оренбургской области разбирается районная прокуратура.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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