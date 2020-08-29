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В Москве открылся фестиваль славянского искусства "Русское поле"

14:58
  • суббота
  • 29 августа 2020

Он проходит в онлайн-формате

В Москве стартовал фестиваль славянского искусства "Русское поле" - крупнейший праздник фольклора. Из-за пандемии он проходит в онлайн-формате, передает "ТВ Центр".

В этом году фестиваль особенно масштабный. Участвуют свыше двух тысяч человек. Это не только представители регионов России и стран СНГ, но и Европы. Лучших выбирают в шести номинациях.

На сцену академического театра танца выйдут инструментальные и хореографические коллективы, а также хоры. За главный приз поборются народные умельцы и создатели туристических этномаршрутов.

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Фестиваль "Русское поле"
Фестиваль "Русское поле"
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