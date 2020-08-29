Путин наградил Артемия Лебедева за заслуги перед Отечеством

Указ опубликован на сайте Кремля
Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями большой группы деятелей науки, культуры, образования, представителей других сфер деятельности.
Кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени стал ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов. Ордена Александра Невского удостоены певец Николай Расторгуев и художник-мультипликатор Леонид Шварцман.
Среди награждённых медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени - деятели в сфере информационных технологий Наталья Касперская и Максим Мошков, а также дизайнер Артемий Лебедев.
Текст Указа с полным списков лауреатов опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"