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Путин наградил Артемия Лебедева за заслуги перед Отечеством

16:51
  • суббота
  • 29 августа 2020

Указ опубликован на сайте Кремля

Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями большой группы деятелей науки, культуры, образования, представителей других сфер деятельности.

Кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени стал ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов. Ордена Александра Невского удостоены певец Николай Расторгуев и художник-мультипликатор Леонид Шварцман.

Среди награждённых медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени - деятели в сфере информационных технологий Наталья Касперская и Максим Мошков, а также дизайнер Артемий Лебедев.

Текст Указа с полным списков лауреатов опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

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