Сильные ливни в Приморье разрушили мост и подтопили дороги

Несколько сел оказались отрезаны от "цивилизации"

Режим ЧС действует в Лесозаводском округе Приморья после сильных дождей. Размыты дороги, подтоплены улицы.

От транспортного сообщения отрезаны несколько сел. А в Чугуевском округе обрушился мост, к восстановительным работам приступить пока не удается. Начать их можно будет только после того, как спадет уровень воды.

Тем временем, дожди были бы весьма кстати в Сибири, где полыхают лесные пожары. Самая сложная ситуация в Красноярском крае - там горят 75 тысяч гектаров тайги. За сутки, по данным авиалесоохраны, ликвидировали 30 очагов. Еще два локализованы на окраине Якутска. В городе было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.

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