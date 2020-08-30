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Огромный опасный астероид пролетит мимо Земли в День знаний

11:41
  • воскресенье
  • 30 августа 2020

Эксперты заверили, что опасности нет

К Земле летит потенциально опасный астероид. Как сообщили в NASA, космический объект, размером с многоэтажный дом.

Астероид приблизится на минимальное расстояние к нашей планете во вторник, 1 сентября. Объект под кодовым названием “ES4” был открыт в 2011 году. Он относится к классу “Аполлон”. Траектории таких объектов пересекают орбиту земного шара. По предварительным расчетам, астероид подойдет на расстояние 120 тысяч километров. Это в три раза меньше, чем от Земли до Луны.

Тем не менее, эксперты успокоили, что в гравитационное поле нашей планеты объект не зайдет и пролетит мимо.

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