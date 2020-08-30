Путин и Лукашенко договорились о встрече

Переговоры пройдут в Москве
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились провести встречу в Москве в ближайшие недели.
Как уточнил спикер Кремля Дмитрий Песков, точной даты встречи Лукашенко и Путина пока нет.
Кроме того, Путин поздравил Лукашенко с днем рождения – 30 августа белорусскому лидеру исполнилось 66 лет, сообщила пресс-служба Кремля.
В телефонном разговоре президенты подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"