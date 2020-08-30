Путин и Лукашенко договорились о встрече

Переговоры пройдут в Москве

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились провести встречу в Москве в ближайшие недели.

Как уточнил спикер Кремля Дмитрий Песков, точной даты встречи Лукашенко и Путина пока нет.

Кроме того, Путин поздравил Лукашенко с днем рождения – 30 августа белорусскому лидеру исполнилось 66 лет, сообщила пресс-служба Кремля.

В телефонном разговоре президенты подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества.

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