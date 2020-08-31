Крупный пожар в Новосибирске тушили 3 часа (видео)

Подробности происшествия

Крупный пожар тушили этой ночью в Новосибирске. На окраине города загорелся склад лакокрасочной продукции. Общая площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, передает "ТВ Центр".

К месту направили более 80 спасателей и 26 единиц техники. Воду пришлось подавать из реки Обь, для чего проложили более 4 километров так называемых рукавных линий. Также задействовали две пожарно-насосные станции.

С огнем удалось справиться за три часа. Тушение осложняли многочисленные взрывы газовых баллонов, но сотрудники МЧС не дали пламени перекинутся на другие здания.

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