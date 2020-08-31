День лошади: как сегодня воспитывают знаменитых орловских рысаков

31 августа нельзя нагружать лошадей и лениться

Сегодня праздник у всех любителей лошадей - День коня. Этих благородных и грациозных животных холят и лелеют всегда, но 31 августа отношение к ним особенное. Их не просто купают и расчесывают, а ещё и украшают ленточками и цветами. Ну и, разумеется, не нагружают никаким трудом. А вот самим лошадникам сегодня лениться категорически нельзя.

Великолепная, эффектная птица-тройка: Кавалергард, Инкогнито и Ромео. Вышагивают грациозно и величаво, но кажется, что вот-вот готовы сорваться вскачь. На одном из старейших российских конных заводов для интернет-поколения объясняют понятным языком, что такое настоящая русская тройка. -

"4G, 5G и прочее, но только в своё время! Первое упоминание о русской тройке - это присоединение земель новгородских к Московскому княжеству", - говорит наездки первой категории Леонид Смаглий.

До этого в походах, путешествиях обычно обходились одной, двумя лошадьми. Но оказалось, что тройка - это совсем иная скорость. А уж когда благодаря графу Орлову появилась особая порода - знаменитые орловские рысаки, - то и вовсе путешествие из Петербурга в Москву стало значительно быстрее. Вместо десяти-пятнадцати дней стали добираться - за неделю. Конечно, тройка тройке рознь. Создать действительно скоростную связку, правильно подобрать лошадей, чувствующих друг друга - настоящее искусство.

"Русская пословица гласит - коренник за всё ответит! То есть в корень выбирается, как старики правильно говорили, самая верная лошадь, то есть надежная как танк. А все остальное – пристяжные. То есть все управление происходит за счет коренника", - говорит Смаглий.

Хитростей и секретов много. Делят тройки часто по гендерному признаку - кобылы работают с кобылами, жеребцы с жеребцами, чтобы не возникало никаких раздоров из-за дам. А к генетике, чистоте классических породных линий тут не придраться. Орловских рысаков на заводе разводят почти сто лет. Легенды ходят про жеребцов Квадрата и Пиона. Каждый оставил более шестисот потомков. Существует и своя система воспитания. До полугода жеребцы находятся с мамами, а потом попадают в руки к наездникам.

"Очень все дикие, людей не знают особо, вот начинаешь с ними общаться потихонечку. Это называется обтяжка. Обтягиваешь, они к тебе привыкают", - объясняет наездки конной части Московского конного завода № 1 Светлана Акимова.

И научить надо многому: проводят и тренинги, и испытания на ипподроме.

"Наездники нашего завода лошадей подготавливают до полуторалетнего возраста. То есть они все заезжены в качалку, они все адекватные, они значит все оповоженные", - говорит старший тренер Владимир Гришин.

А дальше у каждого своя судьба. Одни оправляются, как раньше, трудиться на сельскохозяйственные предприятия, другие становятся спортсменами, участвуют в состязаниях по России и миру, регулярно возвращаясь с призами. А вот у красавицы Факшаны - еще одна важная миссия.

"Это будущая мама, сейчас она подрастёт, до зимы будет вот здесь находиться, работать потихоньку, а потом пойдет на маточную, становиться мамой. Будет нам приносить жеребят", - говорит наездник конной части Светлана Акимова.

Сильных, стремительных, красивых, и обязательно с покладистым характером. В общем, настоящих орловских рысаков.

Юлия Богоманшина, Валерия Дзгоева, Михаил Федоров, "ТВ Центр.

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