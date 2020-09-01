На борьбу с пожарами в Красноярском крае переброшен лесной спецназ

Угрозы населенным пунктам нет

Авиалесоохрана перебрасывает в Красноярский край дополнительные силы на тушение природных пожаров. Их общая площадь сейчас составляет более 132 тысяч гектаров, передает "ТВ Центр".

Наиболее сложная обстановка в Эвенкийском и Кежемском районах. К местам возгораний авиацией доставлены бойцы лесного спецназа. Борьбу с огнем в крае ведут 860 человек. Угрозы населенным пунктам нет. Большинство пожаров находится в труднодоступной местности. Осложняет тушение жаркая ветреная погода и сухие грозы.

В Иркутской области за последние дни площадь, пройденная огнем, удвоилась и достигла 40 тысяч гектаров. Сейчас все силы брошены на ликвидацию 9 крупных возгораний.

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