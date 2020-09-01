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"Роскосмос" оценил опасность летящего к Земле астероида

08:29
  • вторник
  • 01 сентября 2020

О нем было известно давно

Что от нас скрывали и к чему готовится? Заголовки в интернете нагонят страха на любого. К сентябрю 2020-го на Землю упадет гигантский астероид.  Военные США готовятся к катастрофе. NASA скрывает ужасную правду.

А вот подробности, с которыми нас спешат познакомить. По данным инсайдеров, высшая элита Соединенных Штатов, военные были осведомлены о надвигающейся катастрофе достаточно давно. Более того, подготовку к катаклизму они ведут уже на протяжении 4 месяцев. Как готовятся – не сообщается.

Откуда информация? Не очень понятно. Некие неназванные астрофизики выдвинули такую сенсационную версию. Сначала мы думали, что какие-то падения на нас начнутся в апреле, из-за чего людей стали сажать на карантин, используя в качестве повода пандемию коронавируса. В настоящее время специалисты NASA в качестве даты столкновения называют именно сентябрь. 

Да и размеры астероида 2011 ES4 угрожающие - до 49 метров. Это все равно, как если в землю врезался многоэтажный дом. Поверили? Вспомните знаменитый Чебаркульский метеорит, о котором писали – что на самом то деле никакой это не метеорит. Инопланетяне пытались высадится на землю, но военные успели сбить их летательный аппарат. Видимо, Пентагон вынашивает схожие планы.

Ясность внесло сообщение Роскосмоса: "Вероятность столкновения астероида 2011 ES4 была рассчитана еще в 2011 году и была признана несущественной". Те, кто готовится к столкновению, конечно, пусть готовятся. Но не забываем, что в действительности все не так, как на самом деле.

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