В "Манеже" открылась Московская международная книжная ярмарка

В мероприятии участвуют около 300 издательств

Событие года для любителей хорошей литературы. В "Манеже" в среду открылась Московская Международная книжная ярмарка. Десятки тысяч книг, сотни издательств. А ещё встречи с популярными писателями. И, конечно же, каждый здесь найдёт для себя свою книгу.

Книжные ряды и прилавки, витрины. И десятки тысяч книг. Около 300 издательств из разных регионов страны привезли громкие и долгожданные новинки, бестселлеры, арт-издания, детскую прозу, стихи, учебную литературу, передает "ТВ Центр".

Вся выставка посвящена пониманию виртуального пространства. Потому электронная и бумажная книга - рука об руку. Это сочетание отразилось и на формате всей выставки. Он гибридный. Чтобы встретиться с автором, достаточно включить компьютер. Онлайн-трансляция, организованная на 9 площадках, покажет вам все, что происходит на книжной ярмарке.

Достаточно кликнуть ссылку на сайте мероприятия или найти ее страницу в социальной сети. Иностранные авторы, издатели - профессионалы книжной индустрии выйдут на связь согласно расписанию.

Коронавирус сделал особый запрос на конкретных авторов и сегменты литературы. В топе - любимая классика. Одна из самых новинок карантинного времени - роман Маргарет Этвуд. Уже доступна российскому читателю.

"Роман "Заветы" получил Букеровскую премию. Впервые премия была присуждена еще не вышедшему роману, который в тот момент был только в рукописи. А у нас роман был опубликован практически одновременно со всем миром", - рассказала главный редактор подразделения художественной литературы издательства Екатерина Панченко.

Уникальную программу подготовили музеи. Найдут что почитать любители комиксов, ценители современного искусства. Кому не хватит книжных новинок здесь, может записаться в библиотеку.

Почетный гость - Республика Корея. Не обойдут столетний юбилей Джанни Родари. Сегодня день первый. Чтобы купить книги по специальным ценам, встретиться с авторами, и получить автограф, осталось еще 4 дня.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.

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