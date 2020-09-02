Призывал резать и убивать: МВД Белоруссии показало видео допроса протестующего

Мужчину подозревают в организации массовых беспорядков в Минске

Около 200 украинских радикалов находятся в Белоруссии, их цель - дестабилизировать обстановку в республике. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи в Москве со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Одной из главных тем переговоров стала ситуация, сложившаяся в Минске. О том, что протестная деятельность в соседнем государстве инспирирована извне, становится все более очевидным.

Кадры допроса подозреваемых в организации массовых беспорядков в Минске 9 августа публикует МВД республики. Вот протестующие набрасываются на правоохранителей. Этот молодой человек зачем-то взял с собой на мирную акцию металлическую трубу. А другой задержанный распространял в соцсетях весьма недвусмысленные призывы.

- Писал о призывах, о чем сожалею. - Какие призывы были? - Призывы типа резать, убивать.

За участие в несанкционированных акциях накануне в Белоруссии были задержаны 128 человек. Пыл протестующих заметно поутих. Член так называемого координационного совета, бывший министр культуры Павел Латушко покинул Белоруссию и сейчас находится в Польше, куда отправился на машине с дипломатическими номерами в сопровождении польского посла. Латушко свою поездку называет "рабочей". В программе - встречи с дипломатами, политиками и деловыми кругами Европы. В каком статусе - не уточняется. Впрочем, может же бывший кандидат в президенты, домохозяйка Светлана Тихановская делать то же самое, да еще и интервью раздавать от лица всей белорусской оппозиции. В одном из них у нее поинтересовались мнением о статусе Крыма.

"Когда я была претендентом в кандидаты или кандидатом в президенты, то я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым де-юре украинский, де-факто - российский. Но мы же понимаем, что существуют международные законы, и мы все понимаем, что Крым отошёл другому государству в противоречии с этим международным законом", - заявила Тихановская.

Это заявление Светланы Тихановской укладывается в общую "антироссийскую риторику", от которой оппозиция теперь так рьяно открещивается, пытаясь "переобуться в воздухе".

"Я не хочу делать никаких оценок, но некоторые фамилии из того списка, который был объявлен в качестве состава координационного совета, нам знакомы. И целый ряд этих фамилий ассоциируются у нас с личностями, которые выступают за культурный разрыв с Россией, за использование лозунга белоруссизации для ущемления русского языка. Мы знаем заявление по крайней мере одного из членов координационного совета о том, что русский это - народ подлец, и что Белоруссия никогда не была Россией, она всегда была Польшей", – сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

По итогам прошедших сегодня российско-белорусских переговоров Сергей Лавров еще раз расставил все точки над "и". Президентские выборы Москва считает состоявшимися, Белоруссия может сама решить свои проблемы. Навязывание посредничества ОБСЕ, которая сейчас переживает глубокий кризис, противоречит всем дипломатическим нормам. Впрочем, о них, считает глава белорусского МИД, в сложившейся ситуации говорить, увы, не приходится.

"С такой изощрённой, рафинированной подготовкой извне соответствующих протестных акций мы никогда не сталкивались. Не все проблемы еще решены, но уже очевидно, что предотвращена попытка реализации агрессивного сценария цветной революции", - заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Есть подтвержденные сведения, что подобная деятельность ведется с территории Украины. По нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в республике Беларусь", - рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

Этот факт западные партнеры упорно игнорируют. Агентство "Рейтер" сообщает - Вашингтон готовит очередной пакет санкций. В том числе и против нашей страны. Пока это - лишь проект. А вот что уже точно будет, так это белорусские ассиметричные рестрикции в отношении стран Прибалтики. Завтра в Минске ждут российского премьер-министра. Совсем скоро должны пройти переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Москва и Минск, подчеркнул сегодня Лавров, будут достойно и твердо отвечать на любые попытки оторвать Белоруссию от России.

Матвей Шестаков, Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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