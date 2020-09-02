Добивали ломом: подробности жестокого убийства ветерана ВОВ в Башкирии

Дедушка погиб в возрасте 100 лет от рук грабителей

Прошёл всю Великую Отечественную войну, остался живым, но погиб в возрасте ста лет от рук двух грабителей. В Башкирии правоохранители задержали мужчин, которых подозревают в кощунственном убийстве ветерана. Для расследования этого резонансного дела свои силы объединили сотрудники уголовного розыска, Следственного комитета и ФСБ России. Вместе им удалось вычислить подозреваемых. Они тщательно планировали преступление. Проникли ночью в дом к старику, чтобы нажиться крупной суммой денег. После разбоя и избиения пенсионер скончался на месте.

На кадрах, предоставленных Следственным комитетом, признательные показания дает один из задержанных. Мужчина делится страшными подробностями жестокого убийства ветерана. Забрав миллион рублей, лежавший на полке - единственные сбережения пенсионера – преступники собирались бежать. Перед этим решили добить пожилого мужчину. Ломом. У 100-летнего дедушки просто не было шансов выжить.

"По предварительным данным, двое мужчин в ночное время проникли в дом пенсионера и нанесли ему телесные повреждения, после чего он скончался. Обыскав дом, злоумышленники обнаружили крупную сумму денег. Забрав их, они скрылись", - заявил сотрудник ОИиОС МВД по РБ Александр Шутов.

Этот настольный календарь пенсионер так и не перевернул. Дата 8 июля – констатируют криминалисты. Обыскивая дом, они найдут медали. Их не взяли. Видно в спешке о них не подумали. Вот парадный пиджак ветерана. Тут и орден Отечественной Войны за храбрость второй степени. Иван Несмеянов служил на Дальнем Востоке, участвовал в Маньчжурской наступательной операции. И вот совпадение, именно в годовщину окончания Второй мировой войны его убийцы были пойманы. Искали их не только оперативники и криминалисты, искали всем селом. Больше того – всей республикой. Но даже не за вознаграждение - власти региона за помощь в поимке преступников обещали полмиллиона рублей. А потому что простить такое не могли. Одинокого ветерана иногда навещали дочки, но в основном в гости приходили соседи и соцработники. Они и подняли тревогу, когда пенсионер вдруг исчез.

"Органами СК, совместно с сотрудниками МВД и ФСБ, установлены и задержаны подозреваемые в разбойном нападении и убийстве столетнего ветерана ВОВ. Ими оказались двое мужчин возрастом 41 и 32 года. В настоящее время с задержанными проведены первоначальные следственные действия", - заявил Александр Гурьев, и.о. старшего помощника руководителя следственного управления по Республике Башкортостан СК России.

Дело об убийстве ветерана находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета. По некоторым данным, один из задержанных раньше работал в силовых структурах, возможно, в системе ФСИН, другой – из соседней Челябинской области. В отношении подозреваемых судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершение зверского преступления им грозит пожизненное лишение свободы.

Елена Макарова, Артем Мулкиджан. "ТВ Центр".

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