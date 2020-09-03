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Сирийские школьники спели "Катюшу" на авиабазе Хмеймим

09:48
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Они изучают русский язык

На пункте базирования Хмеймим в Сирии побывали воспитанники центра изучения русского языка "Аль Рахеб", сообщает "ТВ Центр".

Для школьников наши военные провели экскурсию. Показали захваченные у боевиков бронемашины и танки, в том числе советских времен. А после состоялся большой концерт оркестра авиабазы и сирийских детей. Воспитанники центра исполнили "Катюшу" и другие песни. Звучали они практически без акцента.

Интерес к русскому языку в Сирии сейчас огромный. В финале встречи российские военные вручили школьникам рюкзаки с письменными принадлежностями, которые пригодятся им в новом учебном году.

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