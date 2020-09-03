Тайфун "Майсак" обрушился на Приморье (видео)

Последствия стихии устраняют

В Тюмени прокуратура проводит проверку по факту падения сразу двух башенных кранов. Конструкции не выдержали сильного напора ветра и рухнули. В момент ЧП в кабинах находились двое машинистов. Они доставлены в больницу. Один из них находится в тяжёлом состоянии. Ураганный ветер в четверг бушует в Приморском крае. Тайфун "Майсак" уже оставил без света около 8 с половиной тысяч человек. В некоторых районах отменили школьные занятия.

Тяжёлые стволы деревьев падают прямо на машины. Ураганный ветер срывает обшивки с домов, провода. Электроснабжение нарушено уже в нескольких районах города. Даже плавучий док унесло от причала и прибило к корпусу дизельной подводной лодки.

На Золотом мосту с большегруза сдуло контейнер, многотонная конструкция упала прямо на легковушку. Сейчас движение по вантовым мостам Владивостока закрыто. Инсталляции, которые установили ко Дню окончания Второй мировой Войны на центральной площади, тоже снесло порывами.

Занятия в школах и детских садах отменили. А всем работникам посоветовали уйти домой как можно раньше. Находиться на улице небезопасно. Но есть и те, кто специально приехал к морю, чтобы запечатлеть шторм.

Непогода будет бушевать на территории Приморья ещё сутки. Все службы находятся в режиме повышенной готовности.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр".

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