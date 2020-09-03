В Москве проходят мероприятия в память о жертвах теракта в Беслане

Трагедия произошла в 2004 году

День солидарности в борьбе с терроризмом сегодня в России. Это памятная дата о событиях 16-летней давности. В 2004 году в результате страшного теракта в Беслане погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.

На Николо-Архангельском кладбище Москвы в четверг почтили память бойцов Центра специального назначения ФСБ России, погибших в Беслане. Операция стала одной из самых сложных для отрядов "Альфа" и "Вымпел".

Панихида по погибшим прошла и в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках на Солянке. Там же возложили цветы и венки к памятнику жертвам трагедии. Еще сюда сегодня по традиции принесли игрушки и бутылки с водой. В завершении акции в небо выпустили 334 белых воздушных шара по числу погибших. В Москве сегодня пройдет более 200 памятных мероприятий.

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