ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Милые только на вид: что делать при встрече с ежом

15:27
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Они в любой момент могут пустить в ход иголки

Москву атакуют ежи. Активны они только по ночам, зато так, что лучше держаться от них подальше.

Москвичи заметили этих зверьков во многих городских парках. Ёжики оказались милыми только на вид. Между иголок у них - клещи и другие паразиты. К тому же, ёжики любят пожевать всё, что попадается на пути - и легко перегрызают провода. Могут пустить в ход иголки, если почувствуют малейшую опасность. И дадут отпор любому псу.

Так что ежей советуют не гладить и не приносить домой. Да и кормить их бессмысленно: эти животные находят себе пропитание сами, а вот молоко для них - крайне вредно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Ёжик
Ёжик
Ежик
Ежик
Ежик
Ежик
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.