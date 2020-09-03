Милые только на вид: что делать при встрече с ежом

Они в любой момент могут пустить в ход иголки

Москву атакуют ежи. Активны они только по ночам, зато так, что лучше держаться от них подальше.

Москвичи заметили этих зверьков во многих городских парках. Ёжики оказались милыми только на вид. Между иголок у них - клещи и другие паразиты. К тому же, ёжики любят пожевать всё, что попадается на пути - и легко перегрызают провода. Могут пустить в ход иголки, если почувствуют малейшую опасность. И дадут отпор любому псу.

Так что ежей советуют не гладить и не приносить домой. Да и кормить их бессмысленно: эти животные находят себе пропитание сами, а вот молоко для них - крайне вредно.

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