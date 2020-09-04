В Москве вновь разрешили проводить выставки и конгрессы

Указ подписан мэром столицы

В Москве с сегодняшнего дня можно вновь проводить выставки и конгрессы. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин. Документ опубликован на сайте мэра.

Важным условием деловых встреч и культурного отдыха является соблюдение требований Роспотребнадзора - ношение масок и социальное дистанцирование. Ограничения в городе постепенно снимаются. Это связано со снижением роста заболеваемости.

Как отметил Сергей Собянин, число инфицированных уменьшилось примерно в 10 раз по сравнению с пиковыми значениями. По данным оперативного штаба, в Москве за прошедшие сутки зафиксировано 692 новых случая заболевания, из больниц выписаны 1196 человек.

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