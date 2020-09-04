ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве вновь разрешили проводить выставки и конгрессы

12:19
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Указ подписан мэром столицы

В Москве с сегодняшнего дня можно вновь проводить выставки и конгрессы. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин. Документ опубликован на сайте мэра.

Важным условием деловых встреч и культурного отдыха является соблюдение требований Роспотребнадзора - ношение масок и социальное дистанцирование. Ограничения в городе постепенно снимаются. Это связано со снижением роста заболеваемости.

Как отметил Сергей Собянин, число инфицированных уменьшилось примерно в 10 раз по сравнению с пиковыми значениями. По данным оперативного штаба, в Москве за прошедшие сутки зафиксировано 692 новых случая заболевания, из больниц выписаны 1196 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Выставка картин
Выставка картин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.