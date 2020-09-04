В Крыму стартовал фестиваль "Таврида-Арт"

Число участников в этом году сокращено

"Мир. Любовь. Искусство". Под таким девизом в Крыму стартовал масштабный творческий фестиваль "Таврида-Арт". Смена началась с большого праздничного концерта звёзд российской эстрады. За онлайн-трансляцией следили свыше шести миллионов человек, передает "ТВ Центр".

В этом году количество участников сократили: художники, музыканты и поэты - всего более двух тысяч молодых людей творческих профессий со всей страны. Для них подготовлено 250 различных мероприятий. В том числе творческие кастинги и конкурс грантов.

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