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В Москве ограничат движение из-за ночной велогонки

15:38
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Каких улиц коснулись ограничения?

Информация для автомобилистов. В пятницу в Москве нельзя припарковаться сразу на нескольких улицах. Это связано с ночной велогонкой, которая пройдёт в столице в субботу.

Тогда же будут перекрывать движение. Так, с 6 часов утра субботы и до ночи воскресенья проезд закроют на Лужнецкой набережной от улицы Лужники до Фрунзенской набережной.

Основные перекрытия москвичей ждут субботним вечером. Так, с половины седьмого закроют движение от Фрунзенской до Москворецкой набережной и прилегающим улицам, а также от Новодевичьей до Краснопресненской набережной.

А с половины восьмого нельзя будет проехать от Лефортовской до Устьинской набережной. В ЦОДД просят водителей заранее выбирать пути объезда.

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