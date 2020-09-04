Бориса Клюева проводили в последний путь аплодисментами

Гражданская панихида прошла в Малом театре

В Москве простились с народным артистом России Борисом Клюевым. Гражданская панихида прошла в Малом театре, которому любимый несколькими поколениями зрителей актер был верен всю жизнь. Именно на этой сцене он сыграл более 60 ролей. Отдать дань памяти своему другу и мастеру пришли коллеги по актёрскому цеху, поклонники его творчества, педагоги и студенты Щепкинского училища. По традиции проводили артиста в последний путь аплодисментами.

Малый театр с самого утра - в цветах и воспоминаниях. Воспоминаниях коллег и студентов. Этой сцене Борис Клюев отдал всю свою жизнь. Сыграл 60 ролей. И еще более ста работ в кино. Причём совершенно разных. Известность ему принесла роль графа Рошфора в музыкальном фильме "Д’Артаньян и три мушкетёра".

Бориса Клюева называли фактурным актером - рост, стать, аристократические черты лица. Сам актер говорил, что с такими данными ему "никогда не сыграть председателя колхоза". И он был прав. У Клюева свое лицо в театре и кино - особенное. Запоминающееся. Оттого и зрителем любимое. Брат знаменитого сыщика Шерлока Холмса - Майкрофт Холмс - тоже он.

Его роли были разноплановые, всегда яркие. Когда шпиона Трианона в "ТАСС уполномочен заявить" он сыграл с сумасшедшим "злодейским обаянием", его роль цензоры даже решили урезать. Зрители полюбили и его персонаж главы семейства - пенсионера в сериале "Воронины" и митрополита в сериале "Годунов". Он снимался и играл на сцене несколько последних лет - зная свой жестокий и не оставляющий надежд диагноз. До последнего Борис Клюев не расставался и со своими студентами, он преподавал в Щепкинском театральном училище.

"Это был очень светлый человек, человек с большой буквы, хороший педагог, всеми нами любимый. Никто из нас, конечно, не ожидал, что это получится так вот быстро. Знаете, он не подавал виду. То есть он был очень сильным человеком, когда он приходил, он нам говорил: "Улыбайтесь! Все эмоции на сцене". Да. И он очень стойко это переносил, он не показывал виду, что он болен", - заявил студент ВТУ им. М. С. Щепкина Владислав Прядехин.

Он не пропускал репетиции. Приезжал в театр раньше всех, чтобы коллеги не видели, как он собирается с силами. Готовился к новому сезону. И новой роли - 3 сентября он должен был выйти на сцену в роли президента США Рузвельта в премьерном спектакле "Большая тройка".

"Он так любил жизнь. Нам будет не хватать, конечно, ни его обаяния, ни его юмора, потрясающего юмора. Интеллекта, вы знаете, он всегда был душой компании. Он очень любил общение", - вспоминает режиссер Андрей Житинкин.

"Клюева ни с кем не спутаешь. Да, действительно, так. Индивидуальность, воля, талант. И все это в конце проявилось, в конце жизни. Особенно воля. Воля, любовь и он закрывал глаза на то, что происходит с ним", - сказал актер Василий Бочкарев.

В последний путь Бориса Клюева проводили по актерской традиции. Аплодисментами.

Екатерина Гоголева, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".

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