Ракова: Первая партия вакцины от COVID поступила в 3 поликлиники Москвы

Исследования начнутся со следующей недели

Первая партия вакцины против коронавируса поступила в три московские поликлиники.

Это поликлиники №2, "220 и №62, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Для хранения вакцины были закуплены специальные морозильные камеры, которые способны поддерживать температуру минус 40 градусов.

У всех есть аккредитация Минздрава на проведение исследований, которые начнутся уже на следующей неделе.

"Уже сегодня москвичи могут подать заявку на участие в исследовании и первыми получить вакцину", - отметила Ракова.

Стать участником программы может любой москвич старше 18 лет, не болевший коронавирусом и не имеющий симптомов ОРВИ. Женщинам необходим отрицательный тест на беременность. Парам, которые привились от коронавируса, стоит воздержаться от зачатия в течение трех месяцев.

Для участия в программе нужно оставить заявку на портале mos.ru. Вакцинация проходит бесплатно.

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