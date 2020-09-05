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День города в Москве посвящен музеям

11:49
  • суббота
  • 05 сентября 2020

Куда сходить в праздничные выходные?

День города в этом году посвящён музеям Москвы. Многие из них в субботу и завтра работают бесплатно. А интерактивные программы позволят всем желающим перенестись в прошлое: увидеть старые улицы любимой столицы, погрузиться в историю.

Очевидно, не желая расставаться с летом, Манежная площадь "оделась" в зелень. Здесь установили шесть оригинальных лаунж-зон. В них можно сделать атмосферные фотографии или же просто отдохнуть. Ну а если сидеть без дела – не ваше, то можно отправиться на прогулку в Ботанический сад. Не в буквальном смысле, конечно, но здесь появился его маленький филиал. Это 35-метровая эко-тропа с живыми деревьями и светодиодными экранами. Изображенная на них природа настолько реалистична, что сразу забываешь, где находишься. Что вокруг огромный мегаполис, машины, люди. Кстати людей, несмотря на праздничный день, не слишком много, передает "ТВ Центр".

В этом году лейтмотивом праздника стала Москва музейная. В столице музеев более 400, и 90 из них в эти выходные работают абсолютно бесплатно. Единственное условие – предварительная запись. Впрочем, перелистнуть страницы нашей истории можно и на открытом воздухе. Например, в заповеднике "Коломенское" - реконструкция событий 16-17 веков. Там будет шуметь стрелецкая слобода, пройдёт осмотр государева войска, откроются мастерские ткача, кожевника и кузнеца.

Чтобы ощутить атмосферу праздника, совсем не обязательно ехать в центр или большие парки. Например, на Профсоюзной улице сегодня с самого утра соревнуются BMX-еры, скейтбордисты и роллеры. Тем временем девушки оттачивают кулинарное мастерство. Да и какой день рожденье без сладкого. Например, на Манежной традиционно подают горячие русские блины.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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