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Российские военные доставили гумпомощь беженцам в сирийской Латакии

10:36
  • воскресенье
  • 06 сентября 2020

Груз получили жители лагеря Джендерия

Российские военные Центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарную помощь в лагерь беженцев Джендерия сирийской провинции Латакия. В нем живут переселенцы из Идлиба, которые покинули свои дома после прихода боевиков. Вернуться на родину они пока не могут и нуждаются в помощи.

На солнце температура - за сорок. Находиться на улице непросто даже взрослым. Поэтому вперед первыми пропускают женщин с детьми. Самым маленьким жителям селения Джендерия тоже положен персональный набор продуктов.

Староста общежития для размещения беженцев знает всех от мала до велика и быстро раздает пакеты. В этой школе люди нашли приют уже много лет назад, когда были вынуждены оставить свои дома в провинции Идлиб после нашествия боевиков. Есть те, кто живет здесь с 2013 года. Уже кое-как смогли наладить быт. Помощь регулярно оказывает и Российский центр по примирению враждующих сторон. По мере поступления заявок привозят продукты. На этот раз – это 220 наборов.

Подробности смотрите в репортаже Алексея Платонова.

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