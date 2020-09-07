ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Большой театр и Центр Мейерхольда открыли театральный сезон

15:27
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Осенью зрители Большого увидят два премьерных балета в постановке молодых российских хореографов

Премьеры и хиты в лучшем исполнении и роскошных декорациях. Большой театр после долгого перерыва, связанного с пандемией, открыл новый, 245-й сезон.

Первые показы почти всех новых спектаклей перенесли на следующий год, поскольку в них задействованы западные коллеги. Осенью зрители увидят лишь два премьерных балета в постановке молодых российских хореографов. А в остальном, до января, в Большом - старый, зато кассовый репертуар.

В октябре ждут Пласидо Доминго, который даст гала-концерт, передает "ТВ Центр". В ноябре в Большом - сразу несколько фестивалей: покажут спектакли, в которых блистал выдающийся танцор и хореограф Владимир Васильев, а также оперы Петра Чайковского.

Ну а открылся новый сезон оперой Дон Карлос с участием мировых звезд , которая должна была прозвучать  ещё до пандемии. Правда, и на этот раз спектакль был под угрозой.

"Приехать в Россию было непросто, масса людей приложила массу усилий", - заявила народная артистка России Анна Нетребко.

А в Центре Мейерхольда - сезон  открыли премьерой! Молодая команда представила мультижанровый спектакль UFO по пьесе Ивана Вырыпаева. Зрители вместе с главным героем отправятся в путешествие по миру и услышат рассказы о контактах с внеземной цивилизацией. Впрочем, каждая история - лишь повод к более глубоким размышлениям и серьезным темам. Позже UFO можно будет оценить и на онлайн платформе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Стас Намин (в центре) перед премьерным показом спектакля Ивана Вырыпаева "UFO" в Центре имени Всеволода Мейерхольда
Стас Намин (в центре) перед премьерным показом спектакля Ивана Вырыпаева "UFO" в Центре имени Всеволода Мейерхольда
Гости на премьерном показе спектакля Ивана Вырыпаева "UFO" в Центре имени Мейерхольда
Гости на премьерном показе спектакля Ивана Вырыпаева "UFO" в Центре имени Мейерхольда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.