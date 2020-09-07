Большой театр и Центр Мейерхольда открыли театральный сезон

Осенью зрители Большого увидят два премьерных балета в постановке молодых российских хореографов

Премьеры и хиты в лучшем исполнении и роскошных декорациях. Большой театр после долгого перерыва, связанного с пандемией, открыл новый, 245-й сезон.

Первые показы почти всех новых спектаклей перенесли на следующий год, поскольку в них задействованы западные коллеги. Осенью зрители увидят лишь два премьерных балета в постановке молодых российских хореографов. А в остальном, до января, в Большом - старый, зато кассовый репертуар.

В октябре ждут Пласидо Доминго, который даст гала-концерт, передает "ТВ Центр". В ноябре в Большом - сразу несколько фестивалей: покажут спектакли, в которых блистал выдающийся танцор и хореограф Владимир Васильев, а также оперы Петра Чайковского.

Ну а открылся новый сезон оперой Дон Карлос с участием мировых звезд , которая должна была прозвучать ещё до пандемии. Правда, и на этот раз спектакль был под угрозой.

"Приехать в Россию было непросто, масса людей приложила массу усилий", - заявила народная артистка России Анна Нетребко.

А в Центре Мейерхольда - сезон открыли премьерой! Молодая команда представила мультижанровый спектакль UFO по пьесе Ивана Вырыпаева. Зрители вместе с главным героем отправятся в путешествие по миру и услышат рассказы о контактах с внеземной цивилизацией. Впрочем, каждая история - лишь повод к более глубоким размышлениям и серьезным темам. Позже UFO можно будет оценить и на онлайн платформе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"