Мишустин выступил перед участниками конкурса "Лидеры России"

Премьер-министр намерен продолжать наставническую работу в рамках конкурса

В понедельник в Подмосковье суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России". Это флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". В этом году на него поступило более 200 тысяч заявок из всех регионов России и почти 70 стран мира. В заключительный этап вышли 300 участников. Помимо привычного формата, в этом сезоне состязания прошли по трём новым направлениям: "Финансы и технологии", "Наука", а также "Здравоохранение". Сегодня к молодым управленцам обратился один из наставников - премьер Михаил Мишустин.

Суперфинал должен был состояться еще в марте, но из-за пандемии его перенесли. И теперь впервые проходит не в Сочи, а в Подмосковье на Сенежском озере. В зале - 300 человек, лучшие из лучших по итогам предыдущих этапов конкурса. Цель - не только победа. Суперфиналисты - талантливые молодые управленцы - признаются, что хотят, прежде всего, научиться приносить больше пользы своей стране. Для этого и пришли на конкурс.

"Каждый из вас уже добился успехов, лидерских позиций в своей профессии, в умении общаться и понимать людей, в желании изменить мир вокруг себя. Именно поэтому ваше имя сейчас в списке финалистов. Сдан не первый, но, возможно, один из главных экзаменов в вашей жизни, потому что конкурс - это проверка не только ваших талантов и знаний. Это, прежде всего, выбор вашего будущего", - отметил Мишустин.

"Лидеры России" - флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". В первую очередь, это социальный лифт. Важнейшая кадровая программа. Победителям прошлых лет предлагали работать в Администрации президента, в органах власти, в крупных корпорациях - среди которых и РЖД, и Роснефть, и Роскосмос. К тому же, призёры получали еще и наставника, с которым могли работать целый год. Это очень важно, уверен Михаил Мишустин. Премьер-министр знает, о чем говорит. Наставник есть и у него самого.

"Сегодня для меня наставник президент России. Говорю абсолютно искренне. Это человек, с которым вы можете посоветоваться 24 часа в сутки, довериться. Может быть, можно и не советоваться с наставником часто, но он точно есть рядом и точно вас поддержит", - сказал Мишустин.

В этом сезоне, помимо привычного формата, состязания проходят по трём новым направлениям: "Финансы и технологии", "Наука", а также "Здравоохранение" - что, конечно, весьма своевременно. Самое сложное испытание - придумать и запустить свой проект социальной помощи. И в этом деле на конкурсантов возлагают большие надежды, напоминает Валентина Матвиенко. Она, кстати, тоже наставник проекта.

"Мы видим, что в современном мире всё большее значение для успешной карьеры приобретает не только образование, практические навыки и умения, но и так называемые soft skills. А по-нашему, за этим стоит умение находить общий язык, слушать и слышать, понимать людей, понимать их чувства и потребности. И, главное, готовность приходить на помощь тем, кому сегодня трудно. Не оставаться равнодушными к чужим проблемам. Настоящий лидер – это всегда человек с большой душой", - сказала Валентина Матвиенко.

В этом суперфинале по сравнению с прошлыми много женщин. Почти 20%. Среди них - лидеры не только на работе, но и дома. До заключительного этапа состязаний дошли сразу несколько многодетных матерей. Победителей определят деловые игры. На итоговый балл повлияет и оценка коллег по команде - здесь, на конкурсе, как, собственно, и в жизни, крайне важно уметь работать сообща.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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