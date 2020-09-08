Первая партия вакцины от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Об этом сообщили в Минздраве

Первая партия отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" вышла в гражданский оборот. Об этом сообщили в Минздраве.

Вакцинацию - она добровольная - будут проводить параллельно с очередной фазой клинических исследований, которая обязательна после регистрации препарата. Первыми привиться смогут люди из групп риска, например, учителя и медики, передает "ТВ Центр".

В Москве более 25 тысяч человек уже записались в качестве добровольцев на испытание. Первые дозы вакцины от коронавируса уже поступили в три медицинские организации столицы. В ближайшее время начнутся поставки в регионы.

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