В России вспоминают жертв блокады Ленинграда

Она началась ровно 79 лет назад и продолжалась почти 900 дней

В России чтят память жертв блокады Ленинграда. Она началась ровно 79 лет назад и продолжалась почти 900 дней. За это время от голода и бомбардировок, по разным оценкам, погибли около полутора миллионов человек. Утром на Пискарёвском мемориальном кладбище состоялась траурная церемония возложения цветов и венков. Участие в ней приняли ветераны, члены правительства Санкт-Петербурга, а также делегации Волгоградской и Ростовской областей. 79 лет назад гитлеровские оккупанты намеревались стереть город с лица земли и уничтожить всех его жителей. Но Ленинград выстоял.

Такие фотокарточки ленинградцы очень часто делали в первые дни блокады. Выражение "на долгую память" тогда приобрело особый смысл.

"Началась блокада - они все фотографировались. С условием - кто выживет, чтобы осталась память", - заявил житель блокадного Ленинграда Владимир Турбин.

Владимиру Турбину было меньше двух лет, все детство он был уверен, что блокада - это такая злая старуха, которая спрятала его маму. С 41-го по 44-й он жил в этом детском саду, а его родители круглосуточно работали на заводе. Делали боеприпасы для фронта.

8 сентября 194 года, когда немецкие войска захватили город Шлиссельбург, взяв под контроль исток Невы и окончательно блокировав Ленинград с суши, связь города с большой землей прервалась. Об этом не объявили по радио и не написали газетах. Но другая жизнь началась как-то сразу.

"Мы сидели за столом, пили чай, и я так случайно подняла почему-то голову, глаза наверх и говорю: "Ой, смотрите, качается абажур". И в этот момент грохнуло. Это была первая бомба на Петроградской стороне", - вспоминает жительница блокадного Ленинграда Наталья Ветошникова.

По замыслу Гитлера Ленинград не просто должен был быть захвачен - он должен был быть стерт с лица земли вместе со всеми его жителями.

В первый же день, 8 сентября, были уничтожены продовольственные склады. В Ленинграде начался страшный голод. Кусочек хлеба в 125 граммов на человека - порой это все, что можно было съесть за день. Чтобы выжить, люди ели траву и землю, вываривали кожаные ремни и плитки столярного клея из рыбьей чешуи.

"Эти плиточки мы превращали в бульон, это было очень невкусно, но мы все равно его ели, сдабривали лавровым листом и перцем", - сказала Ветошникова.

Историки говорят - блокада унесла жизни около полутора миллионов. Мирные жители, женщины и дети умирали от холода и голода.

Наталье Ветошниковой исполнилось 20 лет тогда. Она признается: только сейчас, на 99-м году жизни стала спокойно рассказывать о том, что пришлось пережить. Недавно даже написала и издала книгу.

Большинство из тех, кто пережил те годы, с 1941-го по 1944-й, посвятили свои жизни сохранению Памяти. Владимир Турбин - ему девятый десяток, проводит уроки блокадной истории для детей.

- Мальчик с самолетиком в руках - это я, Володя Турбин. Здесь мне один год и десять месяцев.

Детский голос за кадром - голос четвероклассника Даниила Балабкина. Потрясенный рассказом Владимира Турбина, свой первый в жизни анимационный фильм он решил посвятить именно Блокаде. Герой фильма это событие считает самым важным в своей жизни. Значит все было не напрасно.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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