Путин проверил, как восстанавливают Тулун после наводнения

Президент потребовал вводить в строй социальные объекты строго в срок

Ликвидацию последствий масштабного паводка, который обрушился на Иркутскую область в прошлом году, обсудил сегодня Владимир Путин с федеральными министрами и региональными властями. Встреча прошла в режиме видеоконференции из Ново-Огарёва, передает "ТВ Центр".

Как отметил президент, на восстановительные работы направили более 27 миллиардов рублей. Средства из федерального бюджета выделили своевременно. Однако на начальном этапе было допущено серьёзное отставание от графика. Сейчас оно сокращается. Владимир Путин потребовал вводить в строй социальные объекты строго в срок.

В Тулуне уже открыли новое отделение больницы, школу на почти 1300 мест и благоустроили центральную улицу. Также на встрече обсудили решение жилищного вопроса.

"В приоритетном порядке должны были заселяться пострадавшие семьи, в которых двое и более детей. Прошу сегодня подробно доложить, как продвигается эта работа. Кроме того, хотел бы узнать, как продвигается работа с капитальным ремонтом пострадавших жилых домов, учитывая, что прошло уже более года, и в целом выдерживаются ли сроки сдачи жилых объектов?" – заявил президент России Владимир Путин.

"Сегодня 75% помещений уже отремонтированы, остальные работы мы завершим до 30 ноября 2020 года. И общее количество уже составит 2098 жилых помещений и на эти цели из федерального бюджета уже выделено 585 миллионов рублей", - сказал врио главы Иркутской области Игорь Кобзев.

"Смотрите, по моим данным, из 116 объектов социальной сферы работа завершена по 26. Я вас прошу, я понимаю, что всё, что связано с пандемией, понимаю, что работы там соответствующим образом тоже в этой связи корректировались, графики, но обратите на это самое пристальное внимание, потому что ведь это какие объекты - это школы, это детские сады, это объекты здравоохранения. Прошу вас обратить на это особое внимание", - попросил президент.

Также во время совещания Владимир Путин позвонил главе РЖД Олегу Белозерову, чтобы осудить ситуацию с вырубкой леса при расширении БАМа и Транссиба. Этот вопрос упомянул Игорь Кобзев. Президент поручил руководителю компании "Российские железные дороги" вести эту работу согласовывая свои действия с местными властями, экологами и общественностью.

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