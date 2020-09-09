"Необъяснимая болезнь": испытания зарубежной вакцины от COVID-19 приостановлены

Препарат вызвал побочный эффект у одного из участников эксперимента

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 27,5 миллиона. Резкий всплеск зарегистрирован в Великобритании - 8,5 тысячи за три дня. Премьер Борис Джонсон, как ожидается, сегодня на пресс-конференции объявит о введении новых ограничений по всей стране.

Тем временем, представители британско-шведской фармацевтической кампании AstraZeneca сообщили о приостановке клинических испытаний вакцины против COVID-19. Препарат вызвал побочный эффект. Подробностей не приводится, сообщается только о начале расследования причин цитата "потенциально необъяснимой болезни" у одного из участников эксперимента.

Тем временем, сегодня из "Шереметьево" отправится первый самолет в Каир, передает "ТВ Центр". С 8 сентября Росавиация разрешила полеты в Египет, в Арабские Эмираты и на Мальдивы. Ранее Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Швейцарией и Танзанией.

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