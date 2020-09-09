ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Необъяснимая болезнь": испытания зарубежной вакцины от COVID-19 приостановлены

08:19
  • среда
  • 09 сентября 2020

Препарат вызвал побочный эффект у одного из участников эксперимента

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 27,5 миллиона. Резкий всплеск зарегистрирован в Великобритании - 8,5 тысячи за три дня. Премьер Борис Джонсон, как ожидается, сегодня на пресс-конференции объявит о введении новых ограничений по всей стране.

Тем временем, представители британско-шведской фармацевтической кампании AstraZeneca сообщили о приостановке клинических испытаний вакцины против COVID-19. Препарат вызвал побочный эффект. Подробностей не приводится, сообщается только о начале расследования причин цитата "потенциально необъяснимой болезни" у одного из участников эксперимента.

Тем временем, сегодня из "Шереметьево" отправится первый самолет в Каир, передает "ТВ Центр". С 8 сентября Росавиация разрешила полеты в Египет, в Арабские Эмираты и на Мальдивы. Ранее Россия возобновила авиасообщение с Турцией,  Великобританией, Швейцарией и Танзанией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Коронавирус
Коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.