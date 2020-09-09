Опубликовано видео пожара в павильоне "Главкино"

Загорелись декорации

В подмосковном Красногорске тушат пожар в павильоне "Главкино", передает "ТВ Центр". Огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Горят декорации. На месте работают спасатели, задействовано 10 единиц техники. Сообщений о пострадавших нет.

По сведениям очевидцев, пламя вспыхнуло во время съёмки фильма, когда поджог был задуман по сценарию. Но что-то пошло не так. Причины происшествия выясняются.

Это уже второй пожар на киноплощадке за последнее время. 7 июля в подмосковном посёлке Горки Ленинские сгорел склад с декорациями и костюмами.

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