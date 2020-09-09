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В Москве вспоминают жертв теракта на улице Гурьянова

11:51
  • среда
  • 09 сентября 2020

Со времени трагедии прошел 21 год

В Москве вспоминают жертв теракта на улице Гурьянова. Ровно 21 год назад в доме номер 19 прогремел мощный взрыв.

Первая акция памяти состоялась накануне поздно вечером. Жители столицы возложили цветы к траурному мемориалу, который установлен на месте разрушенного дома, передает "ТВ Центр".

В результате атаки боевиков в ночь на 9 сентября 1999 года погибли 106 человек, более 600 получили ранения. Взрывной волной здание буквально рассекло на две части. В соседних домах выбило окна. Все причастные к теракту были задержаны или ликвидированы в ходе спецопераций.

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