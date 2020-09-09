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Мосгоризбирком разделил ключ шифрования для онлайн-голосования

11:43
  • среда
  • 09 сентября 2020

11-13 сентября в столице пройдут выборы в советы депутатов

В Московской городской избирательной комиссии (МГИК) прошла процедура разделения ключа шифрования на шесть частей для онлайн-голосования на столичных муниципальных выборах.

Как объяснил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, для проведения дистанционного электронного голосования нужно сформировать пару-ключ, которым зашифровываются и расшифровываются данные голосующего.

Части ключа получат на хранение заместитель руководителя Общественного штаба Ольга Кириллова, руководитель Корпуса наблюдателей Общественного штаба Вадим Ковалев, руководитель электронного штаба Илья Массух, председатель избирательной комиссии муниципального округа Бабушкинский Антон Митяков, председатель избирательной комиссии муниципального округа Марьино Елена Забанова и сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорию Мельконьянц.

Муниципальные выборы пройдут в Москве в районах Марьино и Бабушкинский 13 сентября. 11 и 12 сентября пройдет дистанционное электронное голосование. Все проголосовавшие смогут присоединиться к проекту "Миллион призов". Победителей определят 12 и 14 сентября методом случайного отбора.

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Ключ шифрования для онлайн-голосования
Ключ шифрования для онлайн-голосования
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