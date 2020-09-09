Собянин рассказал о развитии столичной фармацевтики по офсетным контрактам

Мэр отметил развитие крупнейшей площадки ОЭЗ "Технополис Москва"

В среду в Зеленограде на территории особой экономической зоны Алабушево ввели в эксплуатацию первую очередь нового фармацевтического завода. Предприятие возвели по так называемому офсетному контракту. В рамках этого договора инвесторы создают производство в обмен на гарантированные закупки для государственных нужд. Завод будет производить 40 наименований лекарств, в основном от рака. И уже в следующем году пациенты столичных больниц начнут получать эти жизненно важные препараты. Одним из первых фармпредприятие посетил мэр Москвы.

Это тестовый запуск конвейера по упаковке препарата для лечения онкологических заболеваний. Во флаконах пока - вода. Но уже совсем скоро отсюда будут поставляться настоящие лекарства в московские больницы. На выгодных для всех условиях. С 2017-го года столичное правительство заключает с производителями так называемые "офсетные контракты", передает "ТВ Центр".

"Мы можем заключать долгосрочные контракты под обязательства поставщиков, — они должны не только поставлять лекарства, но и создавать суперсовременные фармацевтические производства. Таких контрактов мы заключили четыре на порядка 70 миллиардов рублей на 10-летний срок", - отметил Собянин.

Высокотехнологичный фармацевтический комплекс общей площадью 43 тысячи квадратных метров в особой экономической зоне "Алабушево" в Зеленограде будет выпускать 40 лекарственных препаратов онкологического профиля. Их производство начнется уже в следующем году.

"Я хочу отметить высокую готовность площадки, прежде всего. Почему нам удалось построить наш высокотехнологичный комплекс в короткие сроки? Это непосредственно помощь правительства Москвы в осуществлении проекта, высокая готовность нашей площадки, наличие высококвалифицированного персонала. Очень качественные кадры в Зеленограде и в Москве", - рассказал генеральный директор фармацевтического завода Дмитрий Морозов.

В первую очередь, начнется производство самых востребованных препаратов. Таблетки для борьбы с рассеянным склерозом. Лекарства для терапии злокачественной глиомы и меланомы. И другие.

В особой экономической зоне "Технополис Москва" в Алабушево уже работают 27 компаний-резидентов. Все вместе они вложили в развитие своих производств около 15 миллиардов рублей и создали около 2 тысяч рабочих мест. Одна из компаний специализируется на производстве микросхем до уровня 16 нанометров.

Территория "Алабушево" уникальна. Уже сейчас, говорят резиденты, работать здесь - одно удовольствие. Площадка будет развиваться и дальше.

"Мы с 20-го по 22-й год планируем 13 вводов заводов сделать здесь. И здесь будет работать 3600 человек. А в перспективе мы видим, что до 24-го года будут работать 5000 человек", - сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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