Возбуждено дело о хищении 670 млн рублей у "Россетей" Северного Кавказа

Топ-менеджер в розыске, бухгалтер задержана

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения более 670 миллионов рублей у ПАО "Россети Северный Кавказ".

По информации СК, врио гендиректора АО "Распределительная сетевая компания" Черкесска Умар Казиев и его главный бухгалтер Диляна Атаева не исполнили обязательства перед ПАО "Россети Северный Кавказ" и похитили более 670 миллионов рублей. Деньги вывели с помощью расчетных счетов аффилированных компаний.

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере". Атаева задержана и помещена под домашний арест. Казиев объявлен в розыск. Расследование дела продолжается.

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