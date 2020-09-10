Трамп оправдался за свои заявления о коронавирусе

Президент США знал об опасности инфекции, однако намеренно преуменьшал масштабы угрозы

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 28 миллионов. Четверть всех случаев зафиксирована в Соединенных Штатах. Борьба с распространением COVID-19 - одна из главных тем предвыборной гонки. Ей посвящена и новая книга о Дональде Трампе, в которой опубликованы неожиданные признания нынешнего президента США. Как оказалось, он знал об опасности инфекции, однако намеренно преуменьшал масштабы угрозы.

О Дональде Трампе написано много книг. Но впервые главный герой сам дал интервью автору. Колумнист The Washington Post Боб Вудворд говорил в последние месяцы с президентом 18 раз. Затем беседы опубликовал. СNN транслирует аудиозапись одной из них. Февраль 2020. Глобальная мировая угроза - коронавирус - наступает.

"Это распространяется по воздуху. Достаточно вдохнуть, и вот вирус уже передался. Очень коварный. Гораздо опаснее обычного гриппа. Люди этого не осознают. Смертельная опасность", - заявил в феврале 2020 года Трамп.

Журналисты утверждают - ещё до широкого распространения коронавируса в США Трамп знал о серьезной угрозе. Февральский телефонный разговор контрастируют с его дальнейшими публичными заявлениями. Наступила весна. Американская система здравоохранения задыхается. Не хватает элементарных медпрепаратов. Количество жертв коронавируса идет на тысячи.

"Сохраняйте спокойствие - он уйдет, он уже уходит, и мы объявим о великой победе", - заявил Трамп в марте.

Более шести миллионов заболевших, почти 200 тысяч погибших. Морги Нью-Йорка на пике пандемии не справлялись - на окраинах города рыли могилы для массовых захоронений. Коронавирус ударил по экономике мегаполиса. Многие торговые точки, отели, рестораны так и не вернулись к работе. Повсеместные ограничения до сих пор. Вузы обучают студентов онлайн. Сам Трамп, отвечая на критику, признал, что не хотел создавать панику в стране. Он заявил, что если бы не действия его администрации, в США умерли бы миллионы.

Подробности смотрите в репортаже Павла Прокопенко.

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