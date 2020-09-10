В Челябинской области занялись очисткой ядовитой реки Сак-Элга

Несмотря на огромные вложения, река остается желтой

В Челябинской области ядовитая река Сак-Элга отравляет всё вокруг. Чего в ней только нет: медь, свинец, сера. Это наследие металлургических заводов, которые работали здесь еще в XIX веке. С тех пор токсичными веществами пропитаны вода и земля. Местные власти попытались решить проблему - построили специальные гидротехнические сооружения.

Будто выжженная, сухая земля, ярко-оранжевая мутная вода. Пейзажи окрестностей Карабаша давно прозвали марсианскими. Разводы - следы отложений тяжёлых металлов. Они копились здесь почти сто лет - именно столько существует медеплавильный завод, который долгое время сбрасывал опасные отходы прямо в реку. Жители шутят, что земля здесь впитала всю таблицу Менделеева. Инопланетные рельефы - на самом деле бывшее дно реки. Еще год назад груды пиритных отложений несло течением прямо к водохранилищу, а оттуда - в краны.

"Это называется "рыжий ручей". Раньше впадал в русло реки Сак-Элга и далее уходил, сейчас русло реки здесь не проходит, а ручей сам по себе остался", - сказал Игорь Трефилов, начальник отдела эксплуатации гидротехнических сооружений.

Остался и продолжает отравлять почву и всё вокруг. Земля здесь - мёртвая, на ней ничего не растёт. Однако теперь, по крайней мере, все это не идёт в краны жителей. Мутные и опасные потоки отводит от водохранилища специальный искусственный канал и система шлюзов. Конструкцию построили в прошлом году. Через каскад озер и рек загрязнённая вода сначала направляется на гидроботаническую площадку.

"В отстойнике происходит оседание тяжёлых металлов. Верхняя вода утекает уже далее. Приезжает специализированная организация, раз в 10 дней берет пробы воды", - пояснил Трефилов.

Концентрация вредных веществ снизилась в 20 раз, уверяют чиновники. Однако тяжёлые металлы в этой воде, пусть и на дне, всё же есть.

"Большой объем, глубина большая. Сколько лет оно будет оседать - возможно, не одно десятилетие!" – заявил Трефилов.

Несмотря на огромные вложения - почти 200 миллионов - река все еще жёлтого оттенка. А спасать почву и вовсе еще не начинали. Огромная территория выжжена догола, будто посыпанная пеплом земля. Геннадий Мышкин всю жизнь добывал здесь медь и помнит, как годами завод вырубал деревья на топливо, а другую растительность убивали выбросы газа. Из-за "серного" ветра листья желтели уже в июне. А работать приходилось в опасных условиях.

"Шахтовая вода, если капает на металл, проедает железо насквозь, но сейчас все нормально", - рассказал житель города Карабаш Геннадий Мышки.

"Картошка горела вся в огороде - сейчас нет такого", - говорит жительница города Алена Акланова.

Кислотные дожди случаются до сих пор, а марсианские пейзажи стали своего рода символом Карабаша. В региональном министерстве экологии объясняют: быстро все проблемы, которые копились больше ста лет, не решить.

"Был полностью модернизирован завод, который перестал выбрасывать вредные вещества в атмосферу, были построены современные системы газоочистки, очистки сточных вод, которые они сбрасывают, и такого влияния, как раньше, уже нет", - заверил Виталий Безруков, заместитель министра экологии Челябинской области.

Рекультивация "марсианских" земель пока только в планах властей. На это потребуются годы и значительные средства. И пока неясно, получится ли полностью побороть последствия по сути экологической катастрофы, на которую почти 100 лет закрывали глаза.

Полина Кастрицкая, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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