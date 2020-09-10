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Правительство выделит дополнительные средства на дороги в регионах

14:45
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Об этом заявил премьер Михаил Мишустин

Правительство выделит дополнительные средства на строительство автомобильных дорог в регионах и поддержку многодетных семей. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, передает "ТВ Центр".

Обсуждались подготовка к отопительному сезону, защита пенсионных накоплений россиян от мошенников, а также ситуация на рынке труда. Она, как подчеркнул глава правительства, на особом контроле властей. Ещё 35 миллиардов рублей направят на выплаты тем, кто потерял работу из-за коронавируса. Стимулирующие надбавки предусмотрены для сотрудников социальных учреждений, которые помогают бороться с распространением инфекции.

"Важно контролировать, чтобы все они вовремя получали положенные средства. Ещё один важный вопрос. Президент поставил задачу, чтобы в этом году как можно больше людей, особенно из группы риска, смогли бесплатно сделать прививку от гриппа. На закупку этих вакцин в бюджете предусмотрено 22,5 миллиарда рублей. Сегодня направим на это дополнительно 4 миллиарда 100 миллионов рублей", - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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